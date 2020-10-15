Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Kovid-19 önlemlerine uygun mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - Kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), 7'nci mezuniyet törenini Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla ve yoğun hijyen önlemleriyle gerçekleştirdi.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle eğitim ve yüz yüze faaliyetlerini çevrimiçi platformlara taşıyan Üniversite, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ni fiziksel mesafe, maske kuralı ve hijyen önlemlerine uygun olarak 14 Ekim’de Üsküdar Yerleşkesi avlusunda düzenledi.

Öğrencilerin ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla öğretim üyeleri, bölüm birincileri ve sınırlı sayıda aile üyesinin katıldığı tören, üniversitenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı. Törende, 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemini başarıyla tamamlayan 1.376 mezunu temsilen bölüm birincileri diplomalarını ve hediyelerini aldı.

- “Kalabalık, fedakar ve coşkulu bir aileyiz”



Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında sembolik bir tören düzenlediklerini belirterek, "Elbette sizin içinizden geçtiği gibi bizim de içimizden bu törenin bütün görkemiyle, bütün mensuplarımızın katılımıyla yüz yüze gerçekleşmesi geçiyordu. Yaptığımız istişareler neticesinde hepimizin sağlığı açısından sembolik katılımlı bir tören gerçekleştirme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.



Üniversitenin 10'ncu kuruluş yılında birçok etkinlik planladıklarını ancak salgın nedeniyle ötelemek zorunda kaldıklarını aktaran Andı, şunları kaydetti:



“Buradaki ve ekranlarında bizleri izleyen öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte, bugüne kadar mezun ettiklerimiz ve edeceklerimiz ile biz FSMVÜ olarak kalabalık, fedakar ve coşkulu bir aileyiz. Bu coşkunun önümüzdeki senelerde artarak, eskisi gibi kalabalık salonlarda kutlanabilmesini temenni ediyoruz. 10'ncu yılımızın idraki motivasyonuyla geçen yıla oranla farklı birtakım değişiklikler yapmaya gayret ettik. Eğitim öğretim düzenimizi yeni şartlara uyarlamak ve öğrencilerimizin bu süreci en az zararla atlatmaları için çaba gösterdik. Altyapı geliştirmelerine gittik ve geçtiğimiz bahar yarıyılını başarıyla tamamladık. Bu süreçte eğitim öğretim faaliyetleriyle yetinmeyip verimli akademik, bilimsel faaliyetler de yaptık. Bir bilim yuvası olma vasfımızdan taviz vermedik. Salgın hastalığın getirdiği her türlü olumsuzluğa rağmen motivasyonumuzu kaybetmemenin en belirgin göstergesi olarak 8’inci fakültemiz olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini aktifleştirme kararı aldık.”



- “Ayasofya Medreseleri üniversitemize tahsis edildi”



Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararını da üniversite bağlamında değerlendiren Andı, “Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır diyor ya ilahi hikmet, onun gölgesinde bu salgının bize getirdiği en büyük bereket ve müjdelerden birisi Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıydı. Bu karar Üniversitemiz mensuplarını bir kat daha mutlu etti. Çünkü Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan, onun vakfettiği eserlerin de gölgesinde faaliyet yürüten bir eğitim kurumuyuz." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet’in mirasının yerli yerine oturtulmasının en çok kendilerini memnun ettiğini aktaran Andı, "Cumhurbaşkanımızın iradesi ve desteğiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ve katkılarıyla Ayasofya Medreseleri üniversitemize tahsis edildi. Ayasofya Medreseleri’nde faaliyet göstermek üzere yakın zamanda Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni de kurduk. Bu merkez, mekanın hakkını ve sorumluluğunu vererek nice bereketli, verimli işleri gerçekleştirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedefiniz insanlığa faydalı olmak olsun"



FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek de törende ve ekranları başında yer alan 1.376 mezunla aynı heyecanı ve mutluluğu paylaştıklarını ve onlarla gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Sevgili gençler, sizler bu ülkenin teminatısınız. FSMVÜ'de hocalarınızın bilgi birikiminden faydalandınız, yeni arkadaşlar edindiniz, yeni bakış açıları kazandınız, karar verme kabiliyeti geliştirdiniz. Bunlar size gelecekte rehberlik edecektir. Sizler bu üniversitenin vazgeçilmeyen birer üyesisiniz. Kapılarımız, gönüllerimiz ve desteğimiz her zaman size açıktır. Çalışma hayatınızda rekabet ortamında mücadele edeceksiniz. Eğer sürekli kendinizi yenilerseniz, çalışma azminizi ve motivasyonunuzu kaybetmezseniz, başarabilme inancınızı canlı tutarsanız başarmak kendiliğinden gerçekleşecektir.”

- "Buradan mezun olmaktan kıvanç duyuyorum”



İslami İlimler Fakültesi’ni birincilikle tamamlayarak 7'nci dönemin birincisi olan Muhammed İbrahim Aydın ise törende öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Küçük yaşlardan itibaren İslami ilimleri öğrenmeye karşı büyük bir istek taşıdığını ve bunda dedesinin büyük bir payı olduğunu belirten Aydın, "Bir torun için dede sevgisiyle yetişmekten daha güzel bir şey varsa, o da bir dedenin dizinin dibinde ilminden de beslenerek büyümektir. Dedemin de tavsiyesiyle İslâmi ilimler okumaya karar verdiğimde FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi’nin arzu ettiğim eğitimi alabileceğim bir fakülte olduğuna kanaat getirdim. Bir öğrenci için en zor seçimlerden biri olan üniversite seçiminde beni FSMVÜ'ye yönelten şey zengin ve nitelikli akademik kadro ve İslami ilimleri yüzde 100 Arapça olarak okuyacak olmamdı. Bunlar bugün mezun olmaktan kıvanç duyduğum fakültemi seçmemin en önemli unsurlarıydı.” ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyelerinin de katıldığı törende, bölüm birincileri tek tek sahneye davet edilerek diploma ve hediyelerini aldı. Mezuniyet töreni keplerin atılmasının ardından sona erdi.

