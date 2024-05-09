Fatih Sultan Mehmet üniversitesinde neler oluyor?

Dr. Salih Selman’ın Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi’nde düzenlenmesi planlanan “Siyonizm” başlıklı konferans, LGBT sapkınlarının tepkileri sonucu iptal edildi.



Dr. Selman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi'ndeki 'Siyonizm' başlıklı konferansım, LGBT’lilerin tepkisi üzerine yönetim tarafından şahsıma zarar gelebileceği düşüncesi ile iptal edildi.” dedi.



Konferansın iptalisosyal medyada geniş yankı buldu.



Farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesi gereken akademik ortamlarda siyonizm aleyhine konuşturulmaması ve bunu LGBT sapkınlarının “başarmış” olması, “Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi’nde neler oluyor?” sorusunu akıllara getirdi.