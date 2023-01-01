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Gündem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde muhteşem manzara! Dron ile görüntülendi
Gündem

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde muhteşem manzara! Dron ile görüntülendi

İstanbul'u etkisi altına alan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde masalsı görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 12:52:00 -

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, muhteşem görüntülere sahne oldu.

İstanbul Boğazı'nı kaplayan sis bulutu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte görüntülendi. Dron ile çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı.

Adeta sis bulutunun üzerinde asılı duran Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.

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