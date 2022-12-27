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Gündem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü savaş alanına döndü
Gündem

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü savaş alanına döndü

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. Kazaya karışan bir araç alevler içerisinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 01:57:00 - 2022-12-27 01:58:46

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.

Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Yorumlar

Zeki

Yan koruma telleri daha yuksek yapilamazmi,neredeyse denize ucacakmis,sehitler koprusude ayni,

Köprü her akşam yarış pistine dönüyor

Düz yolda kaza yapmak için şöförlerin kabiliyeti çok yüksek olması gerekiyor. Hız sınırını aşarsan, öünüdeki arabaya mesafeyi azaltırsan, cep telefonuyla oynarsan işte böyle kaza olur. Bunlar düz ovada yolunu bile şaşırır.
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