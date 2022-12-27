Fatih Sultan Mehmet Köprüsü savaş alanına döndü
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. Kazaya karışan bir araç alevler içerisinde kaldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.
Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.