Fatih Sultan Mehmet Han'a ihanet! Ayasofya'nın gölgesinde dansöz rezaleti

RECEP YEŞİL

Uzun yıllar boyunca Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis, sürekli farklı uygarlıklar tarafından ele geçirilmeye çalışılmıştır.

Osmanlı Devleti de 1453'e kadar sürekli olarak Konstantinopolis'e akınlar yapmış, İstanbul'u fethetmeye çalışmıştır.

Kralların, şahların, padişahların hayalini kurduğu İstanbul'u 29 Mayıs 1453 günü Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anılan büyük komutan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han fethetmiştir.

Çağ açıp çağ kapatan büyük komutan, kahraman askerleriyle birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) “Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş (İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.)" hadisindeki müjdesine ulaştı.

Fatih'in kılıç hakkı: Ayasofya

Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te savaşarak İstanbul'u almasıyla Ayasofya kılıç hakkı olarak kazanılmıştır.

Ayasofya, Mustafa Kemal tarafından 1934 yılında yayımlanan kararname ile tadilat çalışmasına alınmış, 1935 yılında bakanlar kurulu kararı ile müzeye dönüştürülme kararı alınıp müzeye dönüştürülmüş ve 1935'ten 2020'ye kadar müze olarak hizmet vermiştir.

Erdoğan'dan tarihi imza!

86 yıllık hasretin ardından zincirleri kırılan Ayasofya, Türkiye siyasetinin çeyrek asrına damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeniden cami oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya'nın gölgesinde dansöz rezaleti

Fatih Sultan Mehmed'in kılıç hakkı, İstanbul'un ulu camisi, Müslümanların gözbebeği olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin gölgesinde dansöz rezaleti yaşanıyor.

Ayasofya'nın hemen arka sokağında Fatih Sultan Mehmet Han'a ve onun kahraman askerlerine meydan okurcasına dansöz oynatılarak adeta ihanet ediliyor.

Yetkililerini The Sarnıç Restaurant isimli mekandaki rezalete gözlerini kapatıp kulaklarını tıkaması ise tepki çekti.