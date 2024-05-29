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Gündem Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı görünce ne yaptı? Dikkat çeken tavır
Gündem

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı görünce ne yaptı? Dikkat çeken tavır

Yeniakit Publisher
2024-05-29 23:03:00 -

Fethin sembolü olan Ayasofya hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi ve yazar Şeref Yumurtacı, Fatih Sultan Mehmet'in ilk tepkilerini anlattı.

İstanbul'un fethi hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi ve yazar Şeref Yumurtacı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ilk kez gören Fatih'in neler yaptığını anlattı.

Yumurtacı, "53 gün süren muazzam planlanmış bir fetih hareketi 29 Mayıs günü sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet Topkapı'dan İstanbul'a giriyor ve ilk hedefi Ayasofya oluyor. Ayasofya'yı gören Fatih atından inip Ayasofya'ya doğru Fetih Suresi'ni okuyarak yürüyor. Ya fettah diyerek Ayasofya'nın kapısını açıp içeriye giriyor. Yaşlılar, çocuklar ve papazlar Ayasofya'ya sığınıyor Fatih Sultan Mehmet onlara kendi dilleriyle seslenip özgürlüklerini veriyor. İlk şükür namazını Ayasofya'da kılıyor. İlk cuma namazını da Fatih orada kılıyor. İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'dır. Ayasofya o güne kadar birçok kez kuşatılıyor. 9 tanesi Araplar tarafından 6 tanesi de Osmanlılar tarafından yapılıyor. Birçok Müslüman Peygamber Efendimizin hadisine nail olabilmek için İstanbul surlarının önüne o güne kadar gelip gazi ve şehit olan tüm askerlerimizin, şehitlerimizin kılıç hakkıdır. Ayasofya'nın cami olması İstanbul'un fethini anlamlandıran en güzel olaylardan bir tanesidir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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