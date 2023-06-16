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Kültür - Sanat Fatih Sultan Mehmed'in madalyası o müzede
Kültür - Sanat

Fatih Sultan Mehmed'in madalyası o müzede

Yeniakit Publisher
2023-06-16 17:23:00 -
Fatih Sultan Mehmed'in madalyası o müzede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak 2023'te teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmed madalyonu, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Fatih Sultan Mehmed'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla ziyarete açıldı. Basın mensuplarının sorularını Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkındaki soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Her birimiz şapkamızı önümüze koyacağız, oturacağız, düşüneceğiz. Ortak akılla doğru kararlar alacağız" dedi.

Ocak 2023'te Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Zeytinburnu'ndaki Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Programda Fatih Sultan Mehmet madalyonuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mahir Polat bilgi verdi. Burada bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini Mahir Bey bana ulaştırır ulaştırmaz ‘Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir’ demiştim. Gördüğünüz gibi süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul’a, sahibinin evine getirmiş olduk. Bugün de burada Fatih Sultan Mehmet'in bronz madalyonunun ki yine İtalyan ressam Costanzo da Ferrara’nın imzasıyla yapılmış madalyonun açılışını, bir nevi halka sunulmasını gerçekleştirmiş olduk. Panorama 1453 bu madalyonun servis edildiği, sunulduğu ve sunulacağı en güzel mekanlardan biri olmuştur. Burası anlamlı bir yer. Fetihi anlatan ve yoğun ziyaret edilen bir yer" dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkındaki soruları yanıtlayan İmamoğlu, “Sayın Genel Başkanımızla konuşmam kadar, buluşmam kadar doğal bir şey yok. Elbette ki basının ve toplumun buna yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok konusu ve sorunu var. Yani bir seçimle beraber her sorunun çözüme kavuştuğunu kimse iddia edemez. Evet, seçimi kazanan bir iktidar var. Seçilen bir Cumhurbaşkanımız var ve onlar ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar. Millet ittifakı olarak başta genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin bunun içinde en önde tabii ki altı parti var. Onun lideri var, yöneticileri var. Ama aynı zamanda biz varız. Etkin belediye başkanları var. Her birimiz şapkamızı önümüze koyacağız, oturacağız, düşüneceğiz. Ortak akılla doğru kararlar alacağız. Bu doğru kararlar almanın içerisinde en önemli aktör, en önemli kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Seçimin ilk gününden itibaren ama telefonla ama yazışarak ama baş başa konuşarak defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle. Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır. Benim bu sohbetten aktarabileceğim değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar" dedi.

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