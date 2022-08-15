Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin

Sıcaklıkların iyiden iyiye arttığı bu günlerde, vücuttaki hararetin gitmesi ve serinlemek için sıklıkla tüketilen koruk suyunun faydaları merak ediliyor. Özellikle insan vücudunda sağladığı faydalar merak konusu. Koruk suyu sevenler ve ilk kez duyanlar internet üzerinden faydaları ve yapılışı araştırma yapılmaya başladı. Peki, koruk suyu nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Evde koruk suyu tarifi, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar…

Ortaçağ Avrupası’nın özellikle Batı Avrupa tarafında yaygın bir içecek olan koruk suyu, döneminde eski Fransızcadaki hali ile yani vertjus olarak anılmıştır. Koruk suyunun lezzeti Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiştir. Saray mutfağı ve Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed'in en sevdiği besin...

Fatih Sultan Mehmed Han'ın sofrasında en sevdiği besin

Fatih Sultan Mehmed'in en sevdiği besinlerden biride Koruk suyudur. Özellikle hazmı kolaylaştırması ve mideyi rahatlatması ile bilinir ve vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında oldukça etkilidir. İştah açıcı bir özelliği bulunan koruk suyu saray mutfağında tencere yemeklerinde çorbalara kadar birçok çeşitte kullanılıyordu. Sofrada eksik olmayan koruk suyu antioksidan deposu bir içecektir. Öncelikle koruk suyu nedir, faydaları nelerdir konularını aydınlatalım. İyi okumalar dileriz.

Koruk nedir?

Üzümün olgunlaşmamış haline koruk denir. Koruk meyvesinin tadı bu yüzden ekşimsidir. Erikle benzer bir tada sahip olan koruk, üzümün suyu çıkartılarak tüketilir. Yüzyıllardır Akdeniz ülkelerinde tüketilen koruk özellikle metabolizmayı düzenler.

Koruk suyunun faydaları

Koruk suyunun insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. En önemlilerini şöyle sıralamak mümkün:

Sindirimi rahatlatır.

Bağırsakları çalıştırıp tembellikten kurtarır.

Kabızlık sorununa çözüm olur.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirir.

Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği vardır.

İştah açıcı etkisi vardır.

Ciltteki kızarıklıklara iyi gelir. Kurdeşen ve egzema hastalığında sıklıkla başvurulan doğal bir yöntemdir.

Göz ağrılarını dindirme özelliğini de sahiptir.

Koruk suyu nasıl yapılır?

Koruk suyu yapmak için üzüm koruğuna, toz şekere ve ıtır otuna gerek duyulur. Itır otu halk arasında Hindişah otu adıyla da bilinir. Ham üzümler yıkandıktan sonra saplarından arındırılarak bir tencereye alınır. Pişirmeye uygun olan, ısıya dayanıklı kaba koruk meyvelerinin üzerini bir parmak geçecek kadar su konur. Ocak yakılarak pişmeye bırakılır. Bir diğer taraftan yakın boyutlarda başka bir tencerenin içine üzerine tülbent serilmiş olan bir süzgeç konularak ikinci işlem için hazırlık yapılır.

Yarım saatlik pişme süresinin sonunda koruklar süzülür ve tülbent sıkılarak korukların tüm suyu alınır. İnce parçaların süzülmesi için temiz bir tülbentle ikinci filtreleme gerçekleştirilir. Süzülen koruk suyu yeniden pişirme tenceresine alınarak kaynamaya bırakılır. Toz şeker eklenerek 3 saat kadar pişirilen suyun üzerindeki tortular sürekli alınarak koruk suyunun temiz olması sağlanır.

Bu esnada tahta kaşık kullanmak mutfakta ustalığın simgesidir. 3 saatin ardından kaynayan koruk suyuna ıtır otu eklenir ve 200 dakika kadar bir taşım daha kaynatılır. Ardından dinlenmeye alınan koruk suyu soğuyunca servise hazırdır. Bir bardağın çeyrek kısmına koruk suyu eklenirken diğer tarafına su konularak doldurulur. Bardak karıştırılarak köpürtülür ve koruk şerbeti geleneksel olarak servis edilir.

KORUK SUYU HANGİ İLE AİTTİR?

Genellikle Denizli’de sıklıkla yapılmakta olan koruk suyu, bu bölgede yaygın olarak tüketilmektedir. Ayrıca Denizli’nin Kızılcabölük Köyü’nün yerel halkı tarafından Gelin Turşusu olarak adlandırılan farklı bir lezzeti daha Türk kültürüne hediye etmiştir. Gelin turşusu, odun ateşinde ütülmüş biber ve sarımsak ile sulandırılarak elde edilmekte ve koruk suyuyla efsanevi bir lezzet oluşturmaktadır.