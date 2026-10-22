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Yeniakit Publisher
Kilosu 400 liradan 50 liraya kadar düştü! Ormanlara akın edip kovalarca topluyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kilosu 400 liradan 50 liraya kadar düştü! Ormanlara akın edip kovalarca topluyorlar

Kastamonu’da sağanak yağışların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu yaşanmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla mantar toplarken, artan ürün miktarıyla kilogram fiyatının 400 liradan 50 liraya kadar gerilediği belirtildi.

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Foto - Kilosu 400 liradan 50 liraya kadar düştü! Ormanlara akın edip kovalarca topluyorlar

Kovalarını mantarla dolduran vatandaşlar, bir yandan kışlık hazırlıklarını yaparken diğer yandan aileleriyle birlikte doğada vakit geçirerek stres atıyor.

#2
Foto - Kilosu 400 liradan 50 liraya kadar düştü! Ormanlara akın edip kovalarca topluyorlar

Ormanlık alanda mantar toplayan Ferdane İkizoğlu, "Mantar toplamaya geldik. Mantarları topladık. Yarısını turşu yapacağız, yarısını gözleme yapacağız, ekmeğini yapacağız. Oğlumla, eşimle geldim. 3-4 saatten beri arıyoruz hemen hemen. 4-5 kova bulduk. Şimdi eve dönüyoruz" dedi.

#3
Foto - Kilosu 400 liradan 50 liraya kadar düştü! Ormanlara akın edip kovalarca topluyorlar

Haydar İkizoğlu ise eşi ve oğluyla birlikte mantar toplamaya geldiklerini ifade ederek, "Kastamonu'dan ormanlarına mantar toplamaya geldik. Eşim ve oğlumla birlikte mantar topluyoruz. Ama çok yoruldum. Burada mantarlar çıkmış ama yarısı da kurtlanmış. Biz bu mantarlarla turşu ve mantar ekmeği yapacağız. Birazını da eşe, dosta dağıtacağız. Kanlıca mantarı ve ağaç mantarı topladık. 4-5 kova topladık. Bunları akşam güzelce temizleyeceğiz, sonra yiyeceğiz. Her çalının dibinde oluyor. Ararken diken batıyor. Kastamonu'da en zevkli iş mantar toplamak. Her sene toplarız. Sadece Bağlıca köyü değil, Azdavay'a İnebolu'ya, Araç'a, Küre'ye mantar toplamaya gideriz" diye konuştu.

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Foto - Kilosu 400 liradan 50 liraya kadar düştü! Ormanlara akın edip kovalarca topluyorlar

Semt pazarından mantar satın alan Fadime Uzun da "Mantar aldım. Kanlıca mantarı 400 liraya satıldığı için pahalı, onu alamadım. Severek yiyoruz. Kış boyunca bunları dolaba koyacağım. Dolaba koyduktan sonra kışın börek yapıp yedireceğim" ifadelerini kullandı.

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