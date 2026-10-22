Dolar ve Euro güne bu fiyatlarla başladı!
İstanbul serbest piyasada dolar 49,6230 liradan, avro 55,9350 liradan güne başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul serbest piyasada dolar 49,6230 liradan, avro 55,9350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,6210 liradan alınan dolar, 49,6230 liradan satılıyor.
. 55,9330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9350 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7590 lira olmuştu.
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