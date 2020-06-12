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Gündem

Fatih Sondaj Gemisi göreve hazır! İlk sondaj için tarih verildi

Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kulelerinin montajı tamamlandı. Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:05:00 -
Fatih Sondaj Gemisi göreve hazır! İlk sondaj için tarih verildi

Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs’ta İstanbul'dan yola çıktı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon’a ulaştı.

İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak olan geminin, sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na yanaştıktan sonra platformlar söküldü. Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırılan geminin vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kuleleri monte edildi.

Yaklaşık 1000 ton ağırlığında ve denizden yüksekliği 104 metre olacak kulelerin montajının ardından gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak.

Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etmesi planlanıyor.

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Yorumlar

Volkiii

Yaklasik 2 yildir hep ayni hikayeyi dinliyoruz. Orda petrol ariyoruz birda hazirlik yapiyoruz. Bence sadece milleti kandiriyorsunuz, o geminin bir aylik bitcesi medir onu aciklamaniz lazim
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kubilay.

bulduk bulacağız bulacaklar,haydi eyvallah.
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