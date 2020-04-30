Fatih Portakal'ın programına ceza verildi! FETÖ'cü detayı dikkat çekti

Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber programına künye bilgilerindeki bir detay nedeniyle para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX Ana Haber'deki künye bilgilerinde FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ercan Gün'ün 'haber plalama müdürü' olarak gösterilmesiyle ilgili olarak ceza verne kararı aldı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "Kurul, 22 Nisan 2020'de Fatih Portakal'ın sunduğu akşam haberlerinin bitimindeki künye bilgilerinde FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ercan Gün'ün isminin "haber planlama müdürü" olarak gösterilerek görevine devam ettiği izlenimi oluşturulması nedeniyle Fox TV'ye üst sınırdan idari para cezasına hükmetti" dedi.