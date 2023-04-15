Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu yorumu yine gündemde! 'Defalarca seçim kaybedip koltuğu bırakmamak'

Bir dönem FOX TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olarak anlattığı video viral oldu.

Bugün Kılıçdaroğlu'nu ölümüne savunan Portakal, FOX TV sunucusuyken, CHP Genel Başkanı'nı koltuk sevdalısı olmakla suçluyordu.

Portakal, "Defalarca seçim kaybedip hala koltuğu bırakmayan bir Kılıçdaroğlu var. Demek ki koltuk böyle tatlı bir şey." demişti.