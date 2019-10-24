Fatih Portakal'ın iftirası gündem olmuştu! İşte yalan makinesi FOX

Amerikalı FOX, jandarmaya, “HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı’yı arkadan kelepçeledi” diye iftara attı. Bu, FOX’un ilk yalanı değil. İşte FOX TV ve Fatih Portakal’ın yalanlarından sadece birkaçı...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı.Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı. FOX TV'nin kelepçe üzerinden algı oluşturma çabası, kanalın geçmişteki yalan ve çarpıtmalarını hatırlattı. İşte onlardan bazıları:

Deprem üzerinden yalanlar

FOX TV; deprem üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.

İsmail Küçükkaya'nın ByLock yalanı

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, eski bakanın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İsmail Küçükkaya, bu yalandan dolayı yargılanıyor.

Yalan yalan yalan

Fatih Portakal, şehir hastaneleri hakkında da yalan habere imza attı. Kanalın haberinde, hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığı iddia edildi. Ancak bu haberin de kurmaca olduğu ortaya çıktı.

Kanal, Tuğçe Büşra Başar'ın tedavisinin yarım kaldığına yönelik haber yayınladı. SGK, Başar'ın 2012-2017 arasındaki tüm masraflarını karşıladığını açıkladı. Baba Tarzan Başar'ın devleti dolandırdığı ortaya çıktı.

FOX Ana Haber, Bakırköy Adliyesi'nde işlemleri tamamlanmış arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını çekerek işleme alınacak dosyalar gibi gösterdi. Fatih Portakal, çekilen görüntüler üzerinden "ekonomi kötü" algısı yaratmaya çalıştı. Adliye görevlisi, kanalın yalan haber yaptığını açıkladı.

Kanal, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir atölyede üretimin durdurduğuna yönelik haber yaptı. FOX Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı.

Kanalda, "Eğitimde kırtasiyeden, kitaptan, e-kitaba kadar vergileri artırdılar" şeklinde algı operasyonu yönelik haber yayınlandı. Haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Sakarya'da beyaz et sektörü hedef alındı ve firmaların kapandığı anlatıldı. Ancak iddiayı bizzat üreticler yalanladı.

Dink cinayetinde kurgu yaptılar

FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün; Hrant Dink cinayetini işleyen katil zanlısı Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapılmasını ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlanmasını sağladığı tespit edilmişti.

FOX TV, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihlerindeki yargı darbe girişiminde de yer aldı. Ercan Gün, FETÖ'nün kumpas soruşturmasının 100 milyar euro'luk olduğunu iddia etmiş, Fatih Portakal da, söz konusu yalana ortak olmuştu.

YPG'nin karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri kınayarak yayınlamadı

Şanlı ordumuz Resulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. Türkiye'nin zaferini hazmedemeyen Fatih Portakal sözde YPG'nin karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri kınayarak yayınlamadı

FOX TV Anahaber sunucu Fatih Portakal, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatından rahatsızlık duydu ve algı operasyonu yapmaya başladı. Fatih Portakal son skandalında ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

Büyük zaferi hazmedemedi

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Resulayn'da YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını asmasını bilerek yayınlamadı.