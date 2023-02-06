Fatih Portakal'ın feleği şaşacak! Bu sözler çıldırtır

Hikmet Genç, yaptığı akıllara zarar anketle gündeme oturan Fatih Portakal'ı çok fena ti'ye aldı. Akşam gazetesindeki yazısında, "Ah işte ah, o lüks tekneyi almayacaktın. Yaz kış demeden, o koy senin bu koy benim gezip durursan olacağı bu. Güneş de geçer, lodos da tutar" ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti:

"Yaptığım ankette %62 Kemal Kılıçdaroğlu, %20 Erdoğan, %18 kararsız diyenler var. Ben bu seçimde çok büyük sürprizlerin olacağını düşünüyorum. Koltuğunu müjdelerle ayakta tutabileceğini düşünen iktidarın çok büyük bir hüsran yaşayacağını düşünüyorum.' diyor...

Demek ki masadakiler adaylık için boşuna birbirlerini yiyorlar. By Kemal'in oyu yüzde 62 çıkmış. Kararsızlar da dağıtılınca yüze 70'leri bulur herhalde!

İş bitmiş. Erdoğan da dahil olmak üzere diğer adayları konuşmaya bile gerek yok...

Adet yerini bulsun diye seçim yapacağız yani!..

Ah işte ah, o lüks tekneyi almayacaktın. Yaz kış demeden, o koy senin bu koy benim gezip durursan olacağı bu. Güneş de geçer, lodos da tutar...

Son anketlerin ortalamasına göre Erdoğan'ın oyu By Kemal'in oyunun 3 katı çıkıyor, sen tersini bulmuşsun.

Kitlenizle kafa buluyorsunuz, sonra 'bunlar şizofren' diyorsunuz.

Seçimden sonra telefonun acı acı çalacak, bir ses diyecek ki, "Ey Portakal, kır dümeni yap tornistan, kurtar teknenin kıçını, geldi gelmekte olan!.."