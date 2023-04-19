Fatih Portakal'ın bittiğinin resmidir! Bundan sonra insan içine çıkamaz

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Sözcü TV’de yaptığı programda "DSP Genel Başkanı ahlak yoksunudur" diyen Fatih Portakal'a ömrü boyunca unutamayacağı bir ayar verdi.

"Ey Washington Portakalı, Önder Aksakal’ın ahlakının zekâtı senin yedi göbek ceddini cennete götürür!” ifadelerini kullanan Korkmaz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Sözcü TV’de program yapan biri var…

‘DSP Genel Başkanı ahlak yoksunudur’ demiş…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buradan ona sesleniyorum: Ey Washington Portakalı, Önder Aksakal’ın ahlakının zekâtı senin yedi göbek ceddini cennete götürür!”

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DSP lideri Aksakal…

Cumhur İttifakı’na katıldığı için kendisine fena halde bozuk çalan Fatih Portakal’a aynen bunları söyledi!

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Bu sütunun müdavimleri, yıllardan beri Washington Portakalı benzetmesine aşinadır.

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Siyasetçisinden medyacısına kadar…

Türkiye’deki Amerikan Muhipleri için yaptığımız adrese teslim bir eğretilemedir, bu!

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Şimdi…

Aksakal’ın “cuk oturan” bu benzetmesini temellendiren sözlerine dikkat buyurunuz:

“Yerli ve milli solun temsilcisi Ecevit’in evlatlarıyız…

Türkiye, 14 Mayıs’ta bir yol ayrımına gidiyor.

Bu seçim, solcularla sağcıların yarışacağı bir seçim değil…

Bu seçim, küresel emperyalist güçlere bağlı olanlar ile vatanına milletine bağlı olanların yarışacağı seçimdir.

Millet İttifakı’nın başında ABD, arkasında PKK, yanında FETÖ var.

Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar…”

YANKİ’LİK VE TİLKİ’LİK

Önder Aksakal, “Trol Medyası” dediği Fox TV ile Sözcü TV’nin…

Millet İttifakı’na verdikleri büyük destekle ABD’nin çıkarları için konuşlandığını izah etmeye çalışıyor.

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Şimdilerde, Sözcü TV’nin “anchorman” koltuğundaki Mr. Portakal, ekran kariyerini hangi kanalda yapmıştı?

El Cevap:

-Rupert Murdoch’ın sahipliğindeki Fox’un Türkiye’deki televizyonunda!

DERİN HESAPLAR

15 Temmuz 2016’daki “Made in USA” FETÖ darbesinin berhava olmasıyla “büyük bir hayal kırıklığı” yaşayan…

Joe Biden mendeburu, Aralık 2019’da Türkiye’deki muhalefete iktidar vadetmişti!

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ABD ve Avrupa Birliği “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye’yi” hayal ediyorlar.

Bu hayalleri gerçekleşirse, Türkiye’nin eskiden olduğu gibi Batı Cephesi’nin kontrolü, boyunduruğu altına gireceğinin hesabındalar!

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En başta Amerikan Medyası olmak üzere Batı Basını da, Türkiye’de iktidar değişikliği bekliyor.

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Haçlı-Siyonist İttifakı’nın en önde gelen gazetesi The New York Times’ta kısa bir süre önce çıkan analizde…

“14 Mayıs seçimlerinin, NATO müttefiki olan Türkiye’yi keskin bir biçimde yeniden şekillendirebileceği” işaretleniyordu.

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Temennileri, beklentileri, ümit ettikleri…

“Türkiye’nin yeniden Batı’nın güdümüne girmesidir!”

EMBEDDED JOURNALIST

The New York Times’taki malum yazıda görüşlerine yer verilen isimlerden biri de Brookings Enstitüsü’nden Aslı Baydıntaşbaş!

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Bir başka deyişle…

Ocak 2016’da Türkiye’ye gelen dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile selfie çektiren “iliştirilmiş gazeteci” Aslı!

-Halis muhlis bir Washington Portakalıdır.

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Onlara duymak istediklerini söylüyor…

“Erdoğan’ın antitezi” diye andığı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aynen şöyle tarif ediyor:

“Erdoğan’ın güçlü siyasi saldırganlığına karşın, o tatlı dilli bir beyefendi!

O sadece bir demokrat değil, birleştirici olma sözü de veriyor.”

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Ne demezsiniz!

-Mister Kemal “o denli tatlı dilli” bir siyasi lider ki, birkaç ay önce “Cehennemin kapılarını açmaktan” bahsetmişti!

ÇİFT KİŞİLİKLİ

Gündüz “Helalleşeceğiz” diye konuşan bir nevi Doktor Jekyll iken…

Vakit gece yarısını geçince “Cehennemin kapılarını açarım!” diyebilen bir tür Mister Hyde var, karşımızda!"