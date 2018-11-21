Fatih Portakal'ın bir yalanı daha elinde patladı!

Fatih Portakal'ın sunuculuğubu yaptığı FOX Haber'in bu defa 'pancar' üzerinden yürüttüğü algı operasyonuna cevap Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü ve İlçe Ziraat Odası Başkanı ile pancar üreticilerinden geldi.

Elbistan Şeker Fabrikası'nın müdürü Bahtiyar Özbey, iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek "Hiçbir aksaklık olmadan hem şeker üretimimize hem de pancar alımlarına devam ediyoruz. Kapasitemiz 4 bin ton olmasına rağmen üretici kapıdan dönmesin diye günlük 6 bin ton alım yapıyoruz. Şu ana kadar 250 bin ton pancar alındı. Günde 500 ton şeker üretimi yapıyoruz" dedi.

Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Ali Bulut da Elbistan'a erken yağan kar nedeniyle 70 bin ton civarında ürünün tarlada kar altında kaldığını bunun da üreticiye maaliyet getirdiğini aktardı. FOX TV'nin ekranda konuşmasını çarpıttığı üretici Adem Kanacı ise "500 ton ürünümü fabrikaya teslim ettim. 200 ton ürünüm ise kar erken yağınca sökülmüş olarak tarlada kaldı" diye konuştu.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise pancar hasadının eylül-ocak ayları arasında yapıldığı hatırlatılarak "Herhangi bir mağduriyet asla söz konusu değildir" denildi.

(Sabah)