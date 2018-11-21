0553 313 94 23

Fatih Portakal'ın bir yalanı daha elinde patladı!

Amerikan kanalı FOX TV'nin "Pancarcı isyanda" haberi de yalan çıktı. Fatih Portakal'ın yüzü yine "pancar" gibi oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:31
Fatih Portakal'ın bir yalanı daha elinde patladı!

Fatih Portakal'ın sunuculuğubu yaptığı FOX Haber'in bu defa 'pancar' üzerinden yürüttüğü algı operasyonuna cevap Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü ve İlçe Ziraat Odası Başkanı ile pancar üreticilerinden geldi.

Elbistan Şeker Fabrikası'nın müdürü Bahtiyar Özbey, iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek "Hiçbir aksaklık olmadan hem şeker üretimimize hem de pancar alımlarına devam ediyoruz. Kapasitemiz 4 bin ton olmasına rağmen üretici kapıdan dönmesin diye günlük 6 bin ton alım yapıyoruz. Şu ana kadar 250 bin ton pancar alındı. Günde 500 ton şeker üretimi yapıyoruz" dedi.

Herhangi bir mağduriyet  söz konusu değil

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Ali Bulut da Elbistan'a erken yağan kar nedeniyle 70 bin ton civarında ürünün tarlada kar altında kaldığını bunun da üreticiye maaliyet getirdiğini aktardı. FOX TV'nin ekranda konuşmasını çarpıttığı üretici Adem Kanacı ise "500 ton ürünümü fabrikaya teslim ettim. 200 ton ürünüm ise kar erken yağınca sökülmüş olarak tarlada kaldı" diye konuştu.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise pancar hasadının eylül-ocak ayları arasında yapıldığı hatırlatılarak "Herhangi bir mağduriyet asla söz konusu değildir" denildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:31
  1. FOX Haber
  2. Fatih Portakal
  3. FOX tv
  4. Bahtiyar Özbey

YORUM YAZ

  • seddivnnseddivnn22 dk önce
    milyonlarca kişinin önünde bile bile böyle yalanlarlaiğrenç haberlersunan portakal a kimse müdahale etmeycek miyetkililer neyi bekliyor
  • AbdullahAbdullah47 dk önce
    Vay arkadaş artık hükümet fabrikatörün tarafında, pancarlar milletin elinde kaldı. Özelleşen fabrikalar pancarı satın almıyor.
  • zaferzafer48 dk önce
    Pancar hasadı Eylül'de başlamış yani üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş. Ekim - Kasım aylarında kar yağmayacağına dair bir garanti mi var ki pancar hasadı sonraki aylara bırakılıyor. Bu bir nasip işi ve rahmet işi Cenab-ı Mevla "OL" dedi mi "OLUR" ve Eylül ayında da kar yağabilirdi. Yeter ki Mevla yemeği nasip etsin.
  • Erdoğanoğlu/BATMANErdoğanoğlu/BATMAN50 dk önce
    Bu H.yvan(Canlı)'ın Yüzünden T.C. Devleti ve Hükümeti,TSK ve Müslüman Kin ve Düşmanlığı Okunuyor...Bu Canlı(H.yvan)'ya(!)na Haddini Bildirecek Yasa, Kurum veya Mercii Yok mu?İsmi Fatih Yerine FETÖ Olmalıydı....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
  1. Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından..
  2. Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul..
  3. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
  4. Akit ailesinin acı günü
  5. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
  6. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
  7. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
  8. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
  9. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
  10. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
  11. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
  12. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
  13. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
  14. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
  15. Döviz kurları
  16. 17. MÜSİAD EXPO başladı
  17. Ahşabı dantel gibi işliyor
  18. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
  19. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
  20. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

Günün Karikatürü

21 Kasım 2018
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı