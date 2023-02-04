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Gündem Fatih Portakal’ın anketi alay konusu oldu! O isim böyle kapak yaptı
Gündem

Fatih Portakal’ın anketi alay konusu oldu! O isim böyle kapak yaptı

Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anket sosyal medyada gündem oldu. Anket sonrası iktidarın hüsran yaşayacağını savunan Portakal'a ünlü anketçiden cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 21:36:00 -
Fatih Portakal’ın anketi alay konusu oldu! O isim böyle kapak yaptı

 

Gazeteci Fatih Portakal kendi sosyal medya hesabından yaptığı anketi paylaştı. Şıklarda aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkan Erdoğan’ın yer aldığı ankette, Kılıçdaroğlu yüzde 62,3 oy alırken Erdoğan’ın oyu ise 20,3’te kaldı.

Portakal’ın anketinde kararsızların oranı ise yüzde 17,4 olarak görüldü.

Portakal iktidarın hüsran yaşayacağını savundu

Anketi paylaşan Portakal, ''Yaptığım ankette %62 Kemal Kılıçdaroğlu %20 Erdoğan %18 kararsız diyenler var. Ben bu seçimde çok büyük sürprizlerin olacağını düşünüyorum. Koltuğunu müjdelerle ayakta tutabileceğini düşünen iktidarın çok büyük bir hüsran yaşayacağını düşünüyorum.'' dedi.

 

Portakal'ın paylaştığı ankete sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Daşdemir, ''Fatih Portakal: “Dün Twitter’da bir anket yaptım."Kemal Kılıçdaroğlu % 62, Cumhurbaşkanı Erdoğan % 20'' "Ben bu seçimde çok büyük süprizlerin yaşanacağına inanıyorum." Sevgili Fatih Portakal, bu kafayla giderseniz daha ŞOK sürprizler yaşarsınız.'' diye tepki gösterdi.

 

 

 

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