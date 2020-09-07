Fatih Portakal'dan son yayın! Bakın neler söyleyecek

Yahudi sermayeli FOX TV'de yalan haberler yaparak Türk toplumunun tepkisini çeken spiker Fatih Portakal'dan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamle gelmişti. Yıllık izinde olan Portakal, gazeteciliği bırakarak emekliliğe ayrılacağını ve kendisini artık toprakla uğraşmaya adayacağını açıklamıştı. Portakal, sürpriz kararı sonrası bugün FOX TV'de yayına çıkarak gazeteciliği neden bıraktığını açıklayacak.

Son kez yayına çıkacak

Portakal'ın istifa kararı kararı sonrası 7 Eylül'de son kez yayına çıkacağı açıklanmıştı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, bugün yapılacak ana habere hem kendisinin hem de Fatih Portakal'ın katılacağını ve Portakal'ın ayrılık nedenini kendisinin açıklayacağını duyurdu. Portakal'ı kararından döndürmek için çok uğraştığını fakat başaramadığını belirten Şentürk, "Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı.