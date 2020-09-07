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Medya Fatih Portakal'dan son yayın! Bakın neler söyleyecek
Medya

Fatih Portakal'dan son yayın! Bakın neler söyleyecek

ABD'li Yahudi medya patronu Rupert Murdoch'un FOX TV kanalında haber spikerliği yapan, geçtiğimiz günlerde ise emeklilik kararı alan Fatih Portakal, bugün son kez yayına çıkarak ayrılık nedenini açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:17:00 - 2020-09-07 11:51:16
Fatih Portakal'dan son yayın! Bakın neler söyleyecek

Yahudi sermayeli FOX TV'de yalan haberler yaparak Türk toplumunun tepkisini çeken spiker Fatih Portakal'dan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamle gelmişti. Yıllık izinde olan Portakal, gazeteciliği bırakarak emekliliğe ayrılacağını ve kendisini artık toprakla uğraşmaya adayacağını açıklamıştı. Portakal, sürpriz kararı sonrası bugün FOX TV'de yayına çıkarak gazeteciliği neden bıraktığını açıklayacak.

Son kez yayına çıkacak

Portakal'ın istifa kararı kararı sonrası 7 Eylül'de son kez yayına çıkacağı açıklanmıştı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, bugün yapılacak ana habere hem kendisinin hem de Fatih Portakal'ın katılacağını ve Portakal'ın ayrılık nedenini kendisinin açıklayacağını duyurdu. Portakal'ı kararından döndürmek için çok uğraştığını fakat başaramadığını belirten Şentürk, "Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Asi

Demek ki akp de yahudi likut partisi foks yayinana musade etmesin
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İdris Araç

.. başka haber bulamyormusunuz hergün önemli bir müslüman düşünür iliim adamını yazsaniz daha iyi bir şey yaparsınız Hayırlı günler
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