0553 313 94 23

Fatih Portakal’dan şaşırtan hareket! Donald Trump'a yüklendi

Amerikan-Yahudi kanalı FOX TV’de yürüttüğü algı operasyonlarıyla bilinen Fatih Portakal, Donald Trump’a tepki gösterdi.

08 Ekim 2019 Salı 09:42
Fatih Portakal’dan şaşırtan hareket! Donald Trump'a yüklendi

Fatih Portakal, Amerikan kanalı FOX TV’de Donald Trump’a yüklendi. Bu sözlerle sosyal medyada da samimiyetsiz hava oluşturan Portakal sözleriyle adeta şaşırttı.

"Biz büyük bir devletiz"

Portakal Trump'ın açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

"Elinizden geleni ardınıza koymayın. Böyle ego patlaması yaşayan birine de bir şey söylemek lazım. Türkiye gibi bir ülkenin geçmişte nasıl imparatorluklar kurduğundan, şimdi Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bugünlere geldiğinden haberi yok. Büyük devlet olabilirsiniz ama şimdi emperyalist bir devletsiniz ve biz de büyük bir devletiz.

Bu bölgenin en önemli devletiyiz. Millet olarak tek yumruk olduğumuzda da neler başardığımızı bu ülkenin insanları olarak geçmişte gösterdik. "

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:42
  1. Fatih Portakal
  2. FOX TV
  3. Donald Trump
  4. ego
  5. Türkiye Cumhuriyeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç Üniversitesi tek yeşil alanı da betonlaştırmış! Önce saha sonra bina
    1. Koç Üniversitesi tek yeşil alanı da..
    2. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    3. Fatih Portakal’dan şaşırtan hareket!..
    4. AK Parti’de kongre süreci resmen başladı
    5. Gözleme nasıl yapılır? Gözleme tarif
    6. EYT gündemde yok mu? Emeklilikte yaşa..
    7. Dolar ne kadar? Trump’ın Twitter..
    8. Operasyon öncesi İran'dan 'Türkiye'..
    9. Dalak yenir mi? Dalak yemek caiz midir?
    10. Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik..
    11. Güvenlik uzmanı açıkladı: Türk jetleri..
    12. 1974 yılını anımsatan Yeniden Refah..
    13. Fatih Altaylı’dan Abdullah Avcı’ya..
    14. Doğum borçlanması kadınlarda emeklilik..
    15. Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?
    16. Dolarda Trump hareketliliği!
    17. EYT’de kafalar karışık mı? Emeklilik..
    18. 'Darbe girişimi'nden Maduro'yu sorumlu..
    19. Brezilya’da tonlarca petrol sızıntısı..
    20. Sivas'ta nakil aracı devrildi! 5'i..
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!