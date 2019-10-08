Fatih Portakal’dan şaşırtan hareket! Donald Trump'a yüklendi

Fatih Portakal, Amerikan kanalı FOX TV’de Donald Trump’a yüklendi. Bu sözlerle sosyal medyada da samimiyetsiz hava oluşturan Portakal sözleriyle adeta şaşırttı.

"Biz büyük bir devletiz"

Portakal Trump'ın açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

"Elinizden geleni ardınıza koymayın. Böyle ego patlaması yaşayan birine de bir şey söylemek lazım. Türkiye gibi bir ülkenin geçmişte nasıl imparatorluklar kurduğundan, şimdi Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bugünlere geldiğinden haberi yok. Büyük devlet olabilirsiniz ama şimdi emperyalist bir devletsiniz ve biz de büyük bir devletiz.

Bu bölgenin en önemli devletiyiz. Millet olarak tek yumruk olduğumuzda da neler başardığımızı bu ülkenin insanları olarak geçmişte gösterdik. "