Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na Sözcü TV'de çok kırıcı sözler! 'Artık torunlarınıza vakit ayırın'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı son seçim hezimeti Sözcü TV ekranında yerden yere vuruldu.
Sözcü TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na savaş açtı.
Portakal CHP'nin bir kan değişimine ihtiyaç duyduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'na, "Yerel seçimdi, o seçimdi, bu seçimdi diyerek artık ertelememelisiniz. Kemal bey bu koltuğu başka insanlara vermeniz gerekiyor. Gitmeniz gerekiyor." dedi.
Portakal sözlerinin devamında şu kırıcı ifadeleri kullandı:
Sizin ayrılıp çocuklarınıza, eşinize, torunlarınıza vakit ayırmanız gerekiyor.
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