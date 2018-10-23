THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretsizsin

Fatih Portakal, bugün partisinin grup toplantısında Andımız ile ilgili bir açıklama yapmayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

23 Ekim 2018 Salı 23:54
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretsizsin

Geçtiğimiz günlerde, 2013 yılında kaldırılan 'Öğrenci Andı' ile ilgili Danıştay'dan iptal kararı gelmişti. Bu karar bugün partilerin grup toplantısında da gündeme geldi.

Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir görüş belirtmedi.

Tartışmalara yol açan kararla ilgili bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi.

"Siyasette cesaretsizlere hiçbir zaman yer yok"

Fox Ana Haber bülteninde Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu Andımız'ı savunacak yönde hiçbir açıklama dahi yapmıyor. O kadar cesaretsiz. Cesaretsizliğin sebebi ise yerel seçimler. Birilerine göz mü kırpıyor. Kürt seçmeni ben kızdırmayayım, bundan hoşnut olmayacak seçmeni kızdırmayayım diye bunu söylememe veya kendi fikrini anlatamama derdinde mi? O cesaretsizlik içinde mi? Siyasette cesaretsizlere hiçbir zaman yer yok.  Ama CHP'nin Lideri bugün Andımız konusunda hiçbir şey söylemdi. Olumlu veya olumsuz hiçbir şey söylemedi. Bütün partilerin liderleri bir şey söyledi, Kılıçdaroğlu'nun bir şey söylemesi çok enteresan."

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:54
  1. fox
  2. cumhuriyet halk partisi
  3. danıştay
  4. kemal kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'ın sözleri ABD basınında geniş yer buldu
    1. Başkan Erdoğan'ın sözleri ABD..
    2. Pitbull dehşet saçtı! Küçük kız..
    3. Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder..
    4. Putin'den Trump'a açık teklif! Tarih..
    5. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden..
    6. Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na:..
    7. İngiliz büyükelçi 'Çok seviyorum'..
    8. Ayak yanması hastalığının tedavisi var..
    9. Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
    10. Enseye buz küpü koyunca bakın neler..
    11. Pompeo'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    12. Cüzzam hastalığı bu belirtiler ile..
    13. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası dünya..
    14. Avrupa futbolunda dengeler değişecek!..
    15. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    16. Ispanaklı köfte
    17. Tost makinesi temizliği nasıl yapılır?
    18. İçişleri Bakanlığı, görevden alınan..
    19. Siyah nokta niçin oluşur?
    20. Postpartum depresyonu nedir ve..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı