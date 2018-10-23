Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretsizsin

Geçtiğimiz günlerde, 2013 yılında kaldırılan 'Öğrenci Andı' ile ilgili Danıştay'dan iptal kararı gelmişti. Bu karar bugün partilerin grup toplantısında da gündeme geldi.

Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir görüş belirtmedi.

Tartışmalara yol açan kararla ilgili bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi.

"Siyasette cesaretsizlere hiçbir zaman yer yok"

Fox Ana Haber bülteninde Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu Andımız'ı savunacak yönde hiçbir açıklama dahi yapmıyor. O kadar cesaretsiz. Cesaretsizliğin sebebi ise yerel seçimler. Birilerine göz mü kırpıyor. Kürt seçmeni ben kızdırmayayım, bundan hoşnut olmayacak seçmeni kızdırmayayım diye bunu söylememe veya kendi fikrini anlatamama derdinde mi? O cesaretsizlik içinde mi? Siyasette cesaretsizlere hiçbir zaman yer yok. Ama CHP'nin Lideri bugün Andımız konusunda hiçbir şey söylemdi. Olumlu veya olumsuz hiçbir şey söylemedi. Bütün partilerin liderleri bir şey söyledi, Kılıçdaroğlu'nun bir şey söylemesi çok enteresan."