Fatih Portakal'dan kan iddiası! Kızılay anında cevap verildi

'Ahbap'a çadır satışı' tartışmalarına Fatih Portakal da katıldı. Portakal Kızılay'a kan bağışı üzerinden ağır ithamda bulundu. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Portakal'ın çıkışına cevap verdi.

Portakal'dan ağır suçlama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, ''Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanin Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin.'' ifadelerini kullandı.

Kınık cevap verdi

Portakal'ın paylaşımına Kerem Kınık sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kan bağışının ticarete konu edilemeyeceğini belirten Kınık, ''Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay’a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.'' diye cevap verdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO