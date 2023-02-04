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Gündem Fatih Portakal’dan güldüren anket! Seni takip edenlerden nasıl bir sonuç çıkacağını bekliyordun ki?
Gündem

Fatih Portakal’dan güldüren anket! Seni takip edenlerden nasıl bir sonuç çıkacağını bekliyordun ki?

Sosyal medya hesabından kendi takipçileriyle yaptığı anketi yayınlayan Fatih Portakal, gülünç duruma düştü. Ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 20 olarak görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 14:23:00 -

6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda 13 Şubat tarihi oldukça kritik olarak görülüyor. 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda adayın belirlenmesi bekleniyor. Adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ön planda olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise potansiyel ihtimaller arasında yer alıyor.

Seni takip edenlerden nasıl sonuç çıkmasını bekliyordun ki?

Normal anketlere bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ittifakına karşı açık ara önde görülürken, muhalif Fatih Portakal’ın kendi takipçileriyle yaptığı anket sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Twitter’da “Kendi takipçilerinden ne bekliyordun ki” yorumları yapıldı.

Aday olarak Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın yer aldığı ankette Kılıçdaroğlu yüzde 62,3 oy alırken Erdoğan’ın oyu ise 20,3’te kaldı. Portakal’ın anketinde kararsızların oranı ise yüzde 17,4 olarak görüldü.

Sosyal medya hesabında yaptığı anketle ilgili yorum yapan Fatih Portakal, “Yaptığım ankette %62 Kemal Kılıçdaroğlu %20 Erdoğan %18 kararsız diyenler var. Ben bu seçimde çok büyük sürprizlerin olacağını düşünüyorum. Koltuğunu müjdelerle ayakta tutabileceğini düşünen iktidarın çok büyük bir hüsran yaşayacağını düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ferit sade

????????kendine darı ambarı satın almış. Tam olarak bu.

Tckızılelma

Senin takipcinden dahi %20 aldiysa Reisi tebrik et.Türkiye yüzyılı 2023 hayırlı olsun de ....
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