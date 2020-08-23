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Medya Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı
Medya

Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı

Amerikan sermayeli Fox TV'e hafta içi her akşam saat 19:00'da haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın FOX Tv'yi bıraktığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 23:14:00 - 2020-08-24 00:05:24

Fox TV'de haber bülteni sunan sunucu Fatih Portakal'ın FoX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e haber sunmayı bırakacağını açıkladığı iddia edildi.

Hükümet karşıtı tavırlarıyla tanınan ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken ve savcılığa şikayet edilen Portakal'ın bu kararı neden aldığı bilgisi paylaşılmadı.

Portakal hafta içi her akşam saat 19.00'da Fox TV ekranlarında haber bülteni sunuyordu.

İsmail Saymaz katıldığı televizyon programında "Bildiğimiz kadarıyla Fatih Portakal Fox Ana Haberi sunmaktan çekildi. Benim duyumum kesin olduğu yönünde." dedi.

Aynı programa uzaktan bağlantı yoluyla bağlanan Deniz Zeyrek ise "Bilgim var ama konuşmak doğru olmaz" yorumunda bulundu.

Gazeteci Cem Küçük doğruladı

Konuyla ilgili olarak bir tweet atan gazeteci Cem Küçük, "Kendi kaynaklarımdan doğruladım. Fatih Portakal kesin istifa etmiş ve Fox Tv yönetimi geri döndürememiş." dedi.

İsmet Orhan açıkladı

Fatih Portakal'a yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmet Orhan, Portakal'ın ayrılacağını duyurdu.

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Fatih Portakal

Medya

Fatih Portakal

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Yorumlar

Yüksel

Amerika adına büyük kayıp.
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V.A

Bizim için yok hükmündeydi zaten.
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