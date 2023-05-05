Fatih Portakal’dan Erdoğan'la ilgili küstah sözler! Haddini bil, edepsizlik etme
CHP amigosu Fatih Portakal, dün akşam Sözcü TV yayınında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Giresun’daki seçim mitingindeki "Soğana, patatese liderinizi kurban etmezsiniz" sözlerine dair küstah bir yorumda bulundu.
CHP amigosu sözde gazeteci Fatih Portakal, dün akşam Sözcü TV Ana Haber canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingindeki "soğan, patates" sözlerine küstah bir cevap verdi. Erdoğan, sofraların iki değişmeziyle Karadeniz’de oy istemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Giresun’da yaptığı seçim konuşmasında, partililere “Ben biliyorum, sizler ne soğana ne patatese evelallah liderinizi kurban etmezsiniz.” diyerek seslenmişti.
Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal da Erdoğan’ın "Liderinizi soğana, patatese kurban etmezsiniz" sözlerine ilişkin “Bu cümleden bir sonra kurulacak cümle ‘Yalvarıyorum oy verin bana’ olur çünkü zor durumda.” yorumunda bulunarak büyük bir küstahlığa imza attı.
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