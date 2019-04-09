Fatih Portakal'dan Erdoğan'a garip tavırlar, hadsiz ifadeler: Allah Allah... Yok ya... Canlı yayında garip hareketlerde bulunan FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ve hadsiz ifadelerde bulundu.

yeniakit.com.tr Yahudi Murdoch'ın Türkiye şubesi olan FOX TV kanalında sunuculuk yapan Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuki yollarla seçimdeki usulsüzlere yönelik adımlar atacağını ve YSK'nın itirazlardan sonra vereceği kararlarını da kabul edeceğini belirttiği haberin ardından garip hareketlerde bulunan Portakal, "Cumhurbaşkanı'nı izlerken hayretle izliyorum. Yani şöyle izliyorum: Allah Allah... Yok ya... Bu da mı?" sözleriyle hadsizce ifadelerde bulundu.

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