Fatih Portakal'dan emekli maaşları için flaş iddia: Erdoğan emeklilere o müjdeyi verecek

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, memur buluşmasına giderken, ilgili bakanlara bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları için talimat verdiğini aktararak "Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" dedi.

En düşük emekli maaşı için de "3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyen Erdoğan; yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saat sonra yüzde 25'lik zam oranını yüzde 30'a çıkarıldığını açıklaması ise gündem oldu.

Fatih Portakal'dan ilginç iddia

Bazıları ise yeni zam iddialarını ortaya attı.

Fatih Portakal, yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30'a çıkmasına dikkat çekerek çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Gazeteci Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 30'luk zam oranını yakın zamanda yüzde 35-40'lara çekeceğini iddia etti. Söz konusu yeni artış için tarih de veren Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"Yüzde 25 bir anda yüzde 30 oldu. Ben bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir grup toplantısında veya halka açık bir yerde yapacağı konuşmayla bu zam oranını artıracağını yüzde 35-40 yapacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz."