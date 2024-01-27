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Siyaset Fatih Portakal'dan 'CHP' itirafı! İşleri gerçekten çok zor
Siyaset

Fatih Portakal'dan 'CHP' itirafı! İşleri gerçekten çok zor

Yeniakit Publisher
2024-01-27 13:32:00 -

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki programında çarpıcı ifadeler kullandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki programında Özgür Özel'i eleştirdi.

CHP'nin yerel seçimlerde işinin çok zor olduğunu söyleyen Fatih Portakal, "İttifaksız gidiyorlar, parti içinde güç odakları var, birçok yerde adayını belirleyemedi. Genel Başkan masaya yumruğunu koyamıyor anladığımız kadarıyla. İzlemek heyecanlı oluyor aslında. 31 Mart geldiğinde bütün her şeyin sonucunu net bir şekilde göreceğiz. 1 Nisan sabahı bakalım neleri konuşacağız." ifadelerini kullandı.

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