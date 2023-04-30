Fatih Portakal’dan Bayraktar ailesine iğrenç sözler! Bu defa haddini fazlasıyla aştı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kavgası, gündemdeki yerini koruyor.

Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmaları için CIA ile çalıştığı ortaya çıkan ABD'li şirkete vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'na Bayraktar, "Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" sözleriyle tepki gösterdi.

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Babası hayatta iken yanlarına gittim. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak" sözlerine Haluk Bayraktar, "Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti" diye yanıt verdi.

Bayraktar-Kılıçdaroğlu tartışmasına CHP amigosu gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal, Kılıçdaroğlu-Bayraktar tartışmasında tarafını seçti ve Bayraktar ailesinin kayırıldığını iddia etti.

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Portakal, "Bayraktar ailesini de anlayamıyorum: başarı basamaklarını sadece kendi emekleriyle çıktıklarını sanıyorlar! Öyle mi acaba?" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.