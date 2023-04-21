Fatih Portakal'dan asrın yüzsüzlüğü! Karadeniz gazıyla alay ettiği için özür dileyeceğine...
2022 yılında ahlaksızca kahkahalar atarak Karadeniz doğalgazını kendince tiye alan Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini hazmedemedi.
Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'ün ilk çeyreğini işaret ettiği Karadeniz gazı müjdesi ile kendince alay etmiş, "İnşallah doğru söylüyorlardır." dedikten sonra ahlaksızca kahkaha atmıştı.
Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arefe akşamı verdiği müjdeyi hazmedemedi.
2022'de yaptığı ahlaksızlıktan dolayı özür dileme tenezzülünde bulunmayan Portakal, Erdoğan'ın müjdesinden sonra Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
Az kaldi. Sırada, "bir ay kiraları devlet karşılıyor" vaadini duyacağımızı düşünüyorum. Ha gayret!
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