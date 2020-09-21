  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fatih Portakal'a mahkemeden şok! "Tilki" davası reddedildi
Medya

Fatih Portakal'a mahkemeden şok! "Tilki" davası reddedildi

Amerikan sermayeli Fox TV’nin eski haber spikeri Fatih Portakal, bir televizyon kanalında "Fox" kelimesinin anlamının "Tilki" olduğu zikredilince kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek kanala tazminat davası açtı. Mahkeme Portakal’ın açtığı tazminat davasını reddederek, ifadeleri "Basın özgürlüğü" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:23:00 - 2020-09-21 11:24:29
Fatih Portakal'a mahkemeden şok! "Tilki" davası reddedildi

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında, "Fox" kelimesinin Türkçe karşılığı zikredilerek, "Sözümüz tilki olan hayvana değil, kuşkusuz tilki olan insana" şeklinde yorum yapıldı. Türkçe'de tilki manasına gelen kelime kanalın o dönem haber spikeri olan provokatör Fatih Portakal'ın zoruna gitti.

Çalıştığı kurumun adının hayvan adıyla zikredilmesinin kendi kişiliğini ve itibarını zedelediğini ileri süren Portakal İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 15 bin liralık tazminat talep etti. Ancak mahkeme Portakal'ın tazminat talebini reddetti.

İncitici bir kelime yok

Mahkeme tarafından verilen kararda kişileri zarara uğratmadığı, eleştiri sayılsa bile bu eleştirilerin sert üslup olduğunun anlaşılması gerektiği ve dava açan Fatih Portakal'ın bu tür eleştirilere katlanma hükümlerinin olduğu, yine söz konusu kelimelerin basın özgülüğü kapsamında kalması gerektiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!
Dünya

Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Si..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı