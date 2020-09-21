Fatih Portakal'a mahkemeden şok! "Tilki" davası reddedildi

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında, "Fox" kelimesinin Türkçe karşılığı zikredilerek, "Sözümüz tilki olan hayvana değil, kuşkusuz tilki olan insana" şeklinde yorum yapıldı. Türkçe'de tilki manasına gelen kelime kanalın o dönem haber spikeri olan provokatör Fatih Portakal'ın zoruna gitti.

Çalıştığı kurumun adının hayvan adıyla zikredilmesinin kendi kişiliğini ve itibarını zedelediğini ileri süren Portakal İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 15 bin liralık tazminat talep etti. Ancak mahkeme Portakal'ın tazminat talebini reddetti.

İncitici bir kelime yok

Mahkeme tarafından verilen kararda kişileri zarara uğratmadığı, eleştiri sayılsa bile bu eleştirilerin sert üslup olduğunun anlaşılması gerektiği ve dava açan Fatih Portakal'ın bu tür eleştirilere katlanma hükümlerinin olduğu, yine söz konusu kelimelerin basın özgülüğü kapsamında kalması gerektiği ifade edildi.