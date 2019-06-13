Fatih Portakal'a İmamoğlu çağrısı! 'Gönder yayınlayayım'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği anlara ilişkin konuşan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. (İmamoğlu'nun) Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum." ifalerine yer vermişti.



Söz konusu görünrüleri yayınlamamasını ise Fatih Portakal RTÜK kararlarını gerekçe göstermiş ve, "Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" demişti.

Turgay Güler: O rezil görüntüleri ver bana ben yayınlarım

Gazeteci Turgay Güler, Fatih Portakal'ın görüntüleri yayınlamaması sonrası twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İşte sana teklifim @fatihportakal. RTÜK endişesiyle yayınlamadığını söylediğin o rezil görüntüleri ver bana ben yayınlarım. #TurgayGülerYayınlar. Bedeli ne olursa olsun. Hadi samimiysen gönder." ifadelerine yer vererek Portakal'a çağrıda bulundu.



FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Turgay Güler'in çağrısına ilişkin henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

