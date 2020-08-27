Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Muhalefetin kanalı FOX TV’de uzun yıllar yalanlar üzerine program yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan spiker Fatih Portakal’dan yeni bir hamle geldi.

Fatih Portakal son kez FOX TV’ye çıkacak. Yaşanan gelişmeyi gazeteci Orhan Uğuroğlu açıkladı.

YeniÇağ’da yazan gazeteci Orhan Uğuroğlu, FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk ile yaptığı görüşmeyi köşesinde anlattı.

Orhan Uğuroğlu, Şentürk'ün kendisine 7 Eylül’de İsmail Küçükkaya ve Selçuk Tepeli’nin canlı yayınlara başlayacağını söylediğini belirtti. Yani 7 Eylül’de hem Çalar Saat hem de akşam haberleri başlayacak.

7 Eylül'de çıkıyor

Uğuroğlu, Doğan Şentürk'ün ayrıca 7 Eylül akşamı Fatih Portakal’ın FOX’tan neden ayrıldığını açıklayacağını kendisine söylediğini belirtti.