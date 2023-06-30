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Medya Fatih Portakal veda etti: Bana müsaade...
Medya

Fatih Portakal veda etti: Bana müsaade...

Yeniakit Publisher
2023-06-30 22:39:00 -

Sözcü TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal, Sözcü TV'yi bana müsade diyerek bıraktı.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal, yayınladığı videoda, "Bana müsaade" diyerek kanala veda etti.

'Olup olmadığını ben de bilmiyorum'

Portakal yaptığı açıklamada, ''Akşam Ana Haberde son yayını yapacağım. Yeni yayın döneminde bakacağız. Olup olmadığımızı ben de bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

'Dilimin kemiği bazen olmuyor'

Yayında ise Portakal, ''Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim. Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım. Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum.'' dedi.

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