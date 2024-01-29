Fatih Portakal 'matematik ortada' diyerek kazanacak aday tahminini yaptı

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandığa gidiyor. Siyasi partilerin çalışmaları hızla devam ederken, en kritik illerden biri olan İstanbul için adayların çoğu netleşti.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul'da Murat Kurum'u, CHP mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi ise Azmi Karamahmutoğlu'nu aday gösterdi.

DEM Parti ve Memleket Partisi ise henüz bir açıklamada bulunmadı. Bu durum muhalif kesimden bazı isimleri kızdırdı. Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber'de İstanbul'un adaylarını değerlendirdi.

Yerel seçimlerde muhalefetin parçalanmış olduğunu belirten Portakal, Cumhur İttifakı'nın ise dimdik ayakta olduğunu söyledi.

"Murat Kurum kazanır, matematik ortada"

İstanbul adayları arasında ise kazanan ismin AK Parti adayı Murat Kurum olacağını belirten Portakal, şu ifadeleri kullandı:

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Ekrem İmamoğlu'nun şansı ne? Sizce sonuç ne olur diyorum size.. Murat Kurum AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı, Buğra Kavuncu İYİ Parti'nin adayı, Birol Aydın Saadet'in adayı, Azmi Karamahmutoğlu Zafer Partisi'nin adayı.

Daha Memleket Partisi adayını çıkarmadı.. Bir de DEM var tabii. Muhalefete bakıyorsunuz, parçalanmış bir muhalefet var. Düşünün DEM de aday açıklayacak olursa, Memleket Partisi aday açıklayacak olursa bir beyin fırtınası yapıyoruz..

Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor. Ama diğer tarafta muhalefet tarafında hepsi aday çıkartmış. Kim kazanır burada? Murat Kurum kazanır, matematik ortada.