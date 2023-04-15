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Siyaset Fatih Portakal kararını resmen duyurdu: Bundan sonra seçimlerde o isme kesinlikle oy vermeyeceğim
Siyaset

Fatih Portakal kararını resmen duyurdu: Bundan sonra seçimlerde o isme kesinlikle oy vermeyeceğim

Yeniakit Publisher
2023-04-15 18:03:00 -
Fatih Portakal kararını resmen duyurdu: Bundan sonra seçimlerde o isme kesinlikle oy vermeyeceğim

Fatih Portakal ile Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki gerilim tırmanıyor. Konuyla ilgili Fatih Portakal'ın son paylaşımı olay oldu.

Muharrem İnce ile Fatih Portakal arasında esen soğuk rüzgar devam ediyor. Portakal son açıklamasında Muharrem İnce’ye verdiği oy yüzünden pişman olduğunu dile getirdi.,

Fatih Portakal sosyal medya sayfasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sert üslubuyla ilgili Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün. Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi? Hoşuna gitmeyen gazeteciyi Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce.” İfadelerini kullanmıştı.

"Neden oy vermişim?"

Bu çıkış sonrası ikili arasında atışmalar devam ederken son olarak Fatih Portakal’dan yeni bir açıklama geldi Portakal daha önceki seçimlerde Muharrem İnce’ye oy verdiğini söylerken “Şimdiki Muharrem İnce’yi gördüğümde’ neden oy vermişim ben bu insana’ diyorum” diye konuştu. Portakal sözlerini bundan sonraki hiçbir seçim yarışında Muharrem İnce’ye oy vermeyeceğini de söyledi.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Lan Cevat oy verdiğin zaman tıpış tıpış ona verecektin şimdi tıpış tıpış son en azgınına vereceksin güdülen …
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