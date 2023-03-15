Fatih Portakal ile Muharrem İnce bu yüzden birbirine girdi! Yok böyle kavga

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hoşuna gitmeyen yorum yapan gazetecileri arayıp ya da mesaj atarak tartışmaya başladı. Nevşin Mengü'den sonra Fatih Portakal kendisine mesaj atan Muharrem İnce'ye ateş püskürdü. Portakal, "Şimdi böyleyse iktidara gelse ne olacak? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce” dedi. Portakal, Youtube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mesaj atmış, bana işimi öğretmeye çalışıyor

"Muharrem İnce mesaj atmış, 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' falan diyor. Bana işimi öğretmeye çalışıyor. Ben sana işini öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın!

İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün

Dün Nevşin’i de aramış, böyle bir iki cümle söylemiş Nevşin gereken cevabı vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün.

Muhalefette böyleyse iktidara gelse ne olacak?

Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi? Böyle siyasetçi olmamalı. Hiç güven veren biri değil Muharrem İnce.”

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Nevşin Mengü'yü arayıp ağır konuşmuştu

Bir başka CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü de Cuma akşamı katıldığı, Fox Tv'de yayınlanan Orta Sayfa programında Muharrem İnce'yi trollerin şişirdiğini iddia etmişti. Bu sözleri nedeniyle Cumartesi günü Muharrem İnce'nin kendisini arayıp "Acayip şekilde" konuştuğunu belirten Nevşin Mengü, bunu kendi Youtube kanalındaki canlı yayında anlatmıştı. Bunun üzerine Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi hedef almıştı.