Fatih Portakal FOX’dan neden ayrıldı? Fatih Portakal son dakika açıkladı

Fatih Portakal’ın FOX TV’den istifa ettiği haberleri dün akşamdan beri sosyal medyanı gündeminde konuşulan konular arasındaydı. Sunduğu haber programında yalan yanlış bilgilere veren ve haber sonrası yaptığı yorumlarla iktidara karşı kirli algı operasyonu yapan Fatih Portakal’ın yeni sezonda FOX’da yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

FOX TV ile yollarını ayırdığı söylenen Fatih Portakal’ın bu ayrılık haberlerine ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, hem Yahudi sermayeli FOX’dan hem de Fatih Portakal’dan açıklama geldi. Yapılan her iki açıklamada da Fatih Portakal’ın kanalla yollarını ayırdığı doğrulanmış olundu.

Fatih Portakal neden FOX’dan ayrıldı?

Türk toplumun ahlakını bozan yapımları dizi, film, yarışma adı altında yutturmaya çalışan Yahudi sermayeli FOX TV’den yapılan açıklamada Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini yönetime bildirdiği açıklanırken Fatih Portal ise FOX’dan ayrılma sebebini ailevi nedenler başta olmak üzere sağlık, dinginlik olduğu dile getirdi. Fatih Portakal ayrılma tercihinin kendisinin verdiğini de vurguladı.

Fatih Portakal terör örgütü PKK'ya teşekkür etmişti. Hükümetin her yaptığı güzel işlere mutlaka bir kulp takan Fatih Portakal, AK Parti iktidarında yapılan hiç bir güzel işi görmedi ya da görmek istemedi.

Fatih Portakah'ın seçim sonuçlarının açıklandığı ilk dakikalara AK Parti'nin büyük bir farkla önde olduğunu görmeleri sonrası İsmail Küçükkaya ile birlikte yüz ifadesi çok konuşulmuştu. Fatih Portakal'ın CHP ve HDP'ye duyduğu sempati ise bilinmekte.