Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü! FOX haber spikeri Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim performansını takdir ettiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in miting düzenlememesini eleştirdi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il il gezerek dev mitingler yapıyor. Halkın büyük ilgi gösterdiği mitinglerde AK Parti belediyeciliğini anlatan Erdoğan, yoluna adeta rakipsiz devam ediyor. Muhalefet partilerinin liderleri, mitingler yapmak yerine salonlarda konuşuyor. "Takdir etmemek mümkün değil'' Bu durum Fatih Portakal'ın tepkisini çekti. Fatih Portakal, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını benimsemeyen, eleştiren biriyim. Çünkü kendime göre nedemlerim var. Ama seçim performansını takdir etmemek mümkün değil. Bugün 3 yerde konuştu. Rakipleri ise ortalıklarda görünmüyor. Sonuçları çantada keklik görüyorlar demek ki." ifadelerini kullandı.

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