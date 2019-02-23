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Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!

FOX haber spikeri Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim performansını takdir ettiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in miting düzenlememesini eleştirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il il gezerek dev mitingler yapıyor.

Halkın büyük ilgi gösterdiği mitinglerde AK Parti belediyeciliğini anlatan Erdoğan, yoluna adeta rakipsiz devam ediyor.

Muhalefet partilerinin liderleri, mitingler yapmak yerine salonlarda konuşuyor.

"Takdir etmemek mümkün değil''

Bu durum Fatih Portakal'ın tepkisini çekti. Fatih Portakal, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını benimsemeyen, eleştiren biriyim. Çünkü kendime göre nedemlerim var. Ama seçim performansını takdir etmemek mümkün değil. Bugün 3 yerde konuştu. Rakipleri ise ortalıklarda görünmüyor. Sonuçları çantada keklik görüyorlar demek ki." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
  1. Fatih Portakal
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • BeKÇi_MuRTaZaBeKÇi_MuRTaZa8 dk önce
    Tilkiler Vaaz vermeye başlamışsaKuzu ve tavuklarınızı saklayın denir.

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