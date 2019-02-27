Fatih Portakal darbeci Sisi yönetimine övgüler düzdü 'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen FOX TV spikeri Fatih Portakal, Mısır'daki darbeci rejime adeta alkış tuttu.

FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal, bugün Mısır'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Içişleri bakanının görevinden istifa etmesinden övgüyle bahsetti. Mısır'ın darbe rejimi tarafından yönetildigi gerekçesiyle demokrasinin olmadığını hatırlatan Portakal, bakanın istifasını olumlu buldugunu söyledi. Portakal, Türkiye'de son dönemde yaşanan tren kazasında içişleri bakanını istifa etmedigini ifade ederek bir yandan ülkemizdeki meşru hükümeti Mısır'daki darbe yönetimiyle karşılaştırken, diger yandan da Mısır içisleri bakanının istifa etmesine övgüler düzerek 'bizde neden istifa etmediler' dedi 'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' demişti Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal, geçtiğimiz dönemlerde "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" demişti. Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.