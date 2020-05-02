Fatih Portakal darbe imasında mı bulundu? 'Başka büyük bir olay...'

Darbe çığırtkanlığı yapan CHP'li Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu ve Ayşenur Arslan'ın ardından Fatih Portakal'ın ana haberde söylediği sözler akıllarda soru işareti bıraktı.

Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'in ardından şimdi de muhalif medyadan sesler yükselmeye başladı.

Hükümeti eleştirmek için hiç bir fırsatı kaçırmayan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın canlı yayında söylediği sözler 'Darbe imasında mı bulundu?' şeklinde yorumlandı.

Portakal'ın 'Bu dönemde ekonomiyi daha az konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu salgın atlatıldığında veya herşey normale döndüğünde konuşacağımız tek konu ekonomi olacak tabi başka büyük bir olayla karşılaşmazsak' sözleri akıllara soru işareti getirdi.