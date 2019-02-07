Fatih Portakal CHP'yi böyle özetledi

Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimlere 2 aydan az bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi bugün de 16 adayını daha açıkladı. Açıklanan isimler arasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi için aday gösterilen Bucak Aşireti üyelerinden Mehmet Fatih Bucak da yer aldı.

Portakal, aday stratejisini beğenmedi

Geçtiğimiz günlerde ÖDP'li Alper Taş'ı Beyoğlu için aday gösteren CHP'nin, Bucak'ı da aday göstermesi Fatih Portakal'ı kızdırdı. Muhalif gazeteci Twitter hesabından; "Bir yerde Alper Taş’ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak’ı... #CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın..." yazdı.