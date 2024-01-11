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Gündem Fatih Portakal CHP'ye isyan etti: Hiç utanmadınız mı? Yazıklar olsun!
Gündem

Fatih Portakal CHP'ye isyan etti: Hiç utanmadınız mı? Yazıklar olsun!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 16:39:00 - 2024-01-11 16:52:03
Fatih Portakal CHP'ye isyan etti: Hiç utanmadınız mı? Yazıklar olsun!

Fatih Portakal, CHP'nin Lütfü Savaş kararına isyan ederek, 'CHP Hatay'da tarihi karar verdi. Tarihi karar diyorum. Çünkü Özgür Özel 'tarihi bir karar vereceğiz' demişti. Utanmazlık ya, hiç utanmadınız mı bu ismi açıklarken. Yüzünüz hiç kızarmıyor mu? Yazıklar olsun size' dedi.

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği altısı büyükşehir 15 ilde 242 belediye başkanını daha belirledi.

Depremden sonra eleştirilerin odağındaki isim olan Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Parti Meclisi'nde yapılan oylama sonuçlandı. Savaş'ın adaylığı kesinleşti.

Gazeteci Fatih Portakal, CHP'nin Lütfü Savaş kararına isyan etti.

Portakal açıklamasında, "CHP Hatay'da tarihi karar verdi. Tarihi karar diyorum. Çünkü Özgür Özel 'tarihi bir karar vereceğiz' demişti. Utanmazlık ya, hiç utanmadınız mı bu ismi açıklarken. Yüzünüz hiç kızarmıyor mu? Vicdanı olan bir tane adam yok mu içinizde? Yazıklar olsun size!" diye çok sert tepki gösterdi.

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Yorumlar

muşlu helalteryan

sen chp savunuculuğunu yaptığına hiç utandın mı? yüzün hiç kızardı mı! chp ilk kez utanılacak, yüz kızartacak bişey yapmıyor ki! her yaptığı şey öyle.

muşlu helalteryan

boş konuşuyorsun portakal. yarın yine o utanmazların, yüzü kızarmazların silahşörlüğünü yapacaksın. ne sen chp yi yeni tanıyorsun ne biz seni yeni tanıyoruz. kendine saf anadolu çocuğu imajı verme, anadolu chp yi 100 yıldır tanıyor.
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