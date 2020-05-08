Fatih Portakal canlı yayında fena çuvalladı
FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Portakal, canlı yayında 'Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi esnafa 100 milyon TL destek kredisini onaylamadı' dedi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Fatih Portakal'ın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi esnafa 100 milyon TL destek kredisini onaylamadığına dair yalanı çabuk patladı.
Fox Tv ve Fatih Portakal çirkin algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Daha öncede bir çok kez yalan haberlere imza atan Portakal, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP gruplarının esnafa 100 milyon TL'lik destek kredisini onaylamadığını iddia etti.
Portakal'ın algı operasyonu Meclis üyesi Sinan Burhan tarafından kısa sürede ortaya çıktı. Burhan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ak Parti ve MHP Grupları olarak Ankara Esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladık. Algı operasyonu çekme yalancı portakal.' ifadelerini kullandı.
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