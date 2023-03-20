Fatih Portakal bile farkında! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Fox TV'den ayrılıp bir süre Youtube yayınına devam ettikten sonra Sözcü TV'ye geçen Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik özelliklerini övdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderin her zaman çıkmayacağını itiraf eden Portakal, kendi gibi CHP yandaşlarının hoşuna gitmeyecek şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi ve sosyolojik olarak incelenmesi geren bir lider.