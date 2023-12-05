Fatih Portakal'ı bile çileden çıkarttı! "Yetmedi mi? Bırak git artık ya!"
CHP'de beş dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen'in, altıncı dönem için de adaylığını yapması Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı. Portakal, 86 yaşındaki Büyükerşen'e "Yeter artık, bırak git" diyerek tepki gösterdi.
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmak için CHP'ye başvuru yaptı.
Seçilirse altıncı dönemi olacak
İlk kez 1999 yılında DSP’den seçilen ve 5 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Büyükerşen, böylece 6’ncı dönemi için aday adayı oldu.
Fatih Portakal'dan Yılmaz Büyükerşen'e tepki
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında, Büyükerşen'e 'Yeter artık' diyerek tepki gösterdi.
"Hocam yetmedi mi artık" diyen Portakal, "Yılmaz Bey evet başarılısınız, profesörsünüz, Eskişehir’e bir seviye atlattınız. Eyvallah, eyvallah da artık 86 yaşına geldiniz başkaları artık yapsın ya!" dedi.
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