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Gündem Fatih Portakal bakanlığın cevabı sonrası şok oldu
Gündem

Fatih Portakal bakanlığın cevabı sonrası şok oldu

FOX TV’den istifa eden Fatih Portakal, CHP'nin sözcülüğüne ve akılalmaz muhalefetine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:49:00 - 2020-10-07 00:33:14
Fatih Portakal bakanlığın cevabı sonrası şok oldu

FOX TV’den ayrılarak organik tarım ile uğraşmaya başlayan Fatih Portakal boşa muhalefet ve algı yapmaya devam ediyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, köpek klübesi adı altında kaçak eklemeler yaptığı çiftliğinde tarım işi yapan Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı ile yaptığı bir görüşmeyi Youtube kanalından paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nı ‘Covid-19 ve grip virüsü birleşirse ne olur?’ sorusu ile aradığını söyleyen Fatih Portakal, bakanlığın kendisine cevap vermesi karşısında şaşırdığını söyleyerek tepki çekti.

Bakanlığın herkese eşit mesafede davrandığını ve Fatih Portakal'a da cevap verilmesinin normal bir durum olduğunu unutan FOX'un eski adamı Portakal, kritik sorunun ardından bakanlığın bilgilendirici cevapları karşısında şaşırdığını söyledi.

Portakal'ın sözlerine tepki gösteren bazı takipçileri, 'Bilgi vermek isterken bile algı yapıyorsun. Böyle mühim meseleleri bari algıya çevirme' yorumlarını yaptı.

Bakanlığın açıklaması

Fatih Portakal'ın aktardığına göre bakanlık, 'Olur mu öyle şey. Sizin sorduğunuz sorular önemli. Biz de bu sorulara yanıt vermek istiyoruz' cevabını verdi.

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Yorumlar

Siz de

Algı yerine bilgi içeren haberlere ağırlık verseniz.. gerçi kimi okuyup güleceğiz o zaman da :)) yunanı denize döktük, ama adaları yunana verdik.. ekrem ekmeğe indirim dedi, zam yaptı.  ekrem israf dedi bel kadar tabloya 9 milyon ödedi. Fatihin tablosu için elin gavuruna para ödeyip, atamızın yadigarı diyen ekrem, ayasofyanın açılışına katılmadı. bu haberleri okumak istiyoruz.
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