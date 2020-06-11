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Gündem

Fatih Portakal, Ayasofya'nın açılacağı tarihi paylaştı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da cami olacağına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:11:00 -
Fatih Portakal, Ayasofya'nın açılacağı tarihi paylaştı

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fetih Suresi okunan Ayasofya'nın ibadete açılması yeniden gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı milletin vereceğini söylemiş ayrıca Ayasofya'yı müze statüsüne geçiren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptal yolunun incelenmesi için talimat vermişti. Öte yandan, Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği karar bekleniyor.

"Ayasofya, 15 Temmuz'da açılır"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı retweet dikkat çekti.

Enis Ersoy isimli gazetecinin yazısını paylaşan Portakal, "Olur mu olur" notu düştü.

Ersoy, o yazısında, "Ayasofya, 15 Temmuz'da açılır" ifadesini kullandı.

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