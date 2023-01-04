Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! "Peki CHP milletvekillerine hangi şartları kabul ettirmeli?"

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Fatih Portakal, Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6'lı masadaki partilerden birisi ile görüştüğünü söyleyip, kaynağının ismini açıklamayan Portakal, masanın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti. Kulisi için "Kesin bilgi" ifadesini kullanan Portakal, Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekillerine bazı şartları kabul ettirmesi gerektiğini de aktardı.

Portakal şu ifadeleri kullandı:

Kaynağım, "6'lı masada en çok konuşulan sizin de bildiğiniz, sizin de dile getirdiğiniz o isim" dedi. Kılıçdaroğlu olduğunu anladım. 6'lı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. 6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar vermiş. Konuştuğum kaynak da 6'lı masanın o partilerinin içinden birisi.

"Ama o kişinin (adayın) milletvekillerine bazı şartları kabul ettirmesi gerekiyor" dedi. Peki CHP milletvekillerine hangi şartları kabul ettirmeli? O şartlar nedir diye biraz zorladım, bir şey demedi.